صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في stc

الرياض : البلاد

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم عن إتمام بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية stc من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرّع.

وتم طرح 100 مليون سهم تمثل 2% من رأس مال stc المصدر، حيث بلغت القيمة الإجمالية للطرح 3.86 مليارات ريال سعودي “ما يعادل 1.03 مليار دولار”، وتحدّد سعر الطرح النهائي عند 38.6 ريال سعودي للسهم الواحد.

وشهد الطرح إقبالًا واسعًا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والدولية في ضوء اللائحة “S” من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933، وتجاوزت طلبات المستثمرين الحجم الكلي للطرح، الذي يمثل أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرّع في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يعكس جاذبية السوق المالية السعودية وثقة المستثمرين فيه.

ويؤكد الصندوق أهمية ملكيته الإستراتيجية في stc وشراكاته الإستراتيجية المتعددة والمتنوعة معها من خلال عدد من شركات محفظة الصندوق، كما يتطلع الصندوق إلى دور stc الريادي في تطوير وتنمية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، التي تعد من القطاعات الإستراتيجية الواعدة التي يركز عليها الصندوق.

وتبلغ ملكية الصندوق بعد البيع 3.1 مليارات سهم في stc أو ما يعادل 62% من رأس مال الشركة المصدر، ويأتي الطرح ضمن إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.