تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. ‎وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين

البلاد ــ الرياض

كرم معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، خلال معرض سيتي سكيب العالمي 2024 المقام حاليًا في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، المطورين العقاريين الذين اجتازوا “برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري”، حيث كُرم 95 مطورًا عقاريًا من بينهم 31 مطورًا تميزوا بأدائهم وتحقيقهم لمعايير البرنامج.

‎وأكد وكيل وزارة البلديات والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، في كلمته خلال الحفل، اهتمام الوزارة بتكريم المطورين المتميزين، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي يؤديه “برنامج الدعم والتمكين للتطوير العقاري” في رفع كفاءة القطاع العقاري وتعزيز المهنية فيه، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضح، أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص الوزارة على استدامة القطاع العقاري والاستجابة للطلب المتزايد على الوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن برنامج “الدعم والتمكين” تأتي في إطار الدعم غير المحدود والجهود التي تبذلها وكالة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري للارتقاء بصناعة التطوير العقاري في المملكة.

وأضاف: “نسعى في وكالة تحفيز المعرض السكني والتطوير العقاري لتقديم خدمات الدعم والمساندة والتدريب والتأهيل لمنسوبي القطاع،

ليتمكن المقاولون والمطورون العقاريون المشاركون في برنامج “الدعم والتمكين” وبدعم من شركاء النجاح من الحصول على عدد من الامتيازات، من بينها شهادة تأهيل مطور عقاري، وتقديم ضمانات من خلال برنامج “كفالة” للجهات التمويلية، تمكنهم من الحصول على دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” من خلال برنامج “جدير”، بالإضافة إلى الاعتماد من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج “وافي”.

‎وشهد الحفل عددًا من التحالفات العقارية ضمن الشركات من مجتازي البرنامج بين شركات تطوير عقاري محلية ودولية، لتعزيز التعاون ورفع الكفاءة في القطاع العقاري، ما يسهم في تحقيق تطلعات المملكة نحو تنمية عقارية مستدامة.

يُذكر أن معالي وزير البلديات والإسكان، قد دشن النسخة الثانية من الحدث العقاري الأكبر “سيتي سكيب العالمي 2024″، تحت شعار “مستقبل الحياة”، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي الوزراء وأصحاب السعادة وكبار مسؤولي الجهات الحكومية والشركات والمطورين العقاريين – محليًا ودوليًا – والجهات التمويلية، حيث أعلن معاليه خلال حفل التدشين عن إطلاق العديد من المشاريع والاتفاقيات الإستراتيجية بقيمة تتجاوز 180 مليار ريال.