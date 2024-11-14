«المعرفة الاقتصادية» تستعرض مشاريعها الذكية

البلاد – الرياض

تستعرض” مدينة المعرفة الاقتصادية” في جناحها بمعرض “سيتي سكيب العالمي 2024” في الرياض، أبرز مشاريعها الاستثمارية الرائدة في المدينة المنورة، وتسلط الضوء على مشروع العلياء السكني؛ المجمع المتكامل متعدد الاستخدامات، الذي جرى تدشينه مؤخرًا، ويجمع بين السكن والخدمات والمرافق التجارية والضيافة. كما تتيح الفرصة أمام زوار جناحها؛ للتعرف على المشاريع التنموية الواعدة، وأهم الفرص العقارية النوعية بالقطاعات المتعددة.

وتكتسب مدينة المعرفة الاقتصادية أهمية خاصة؛ كبوابة نحو مستقبل مزدهر للمدينة المنورة، من خلال إنشاء مدن ذكية، وتحقيق عوائد وقيمة طويلة الأجل للمستثمرين والسكان، ومن خلال نهجها المبتكر في التطوير الحضري، كما تُشكل مدينة المعرفة الاقتصادية، عنصر تحفيز، وتعتبر مساهمًا رئيسًا في مسيرة تحويل المدينة التاريخية إلى مدينة ذكية، تتميز بتجارب سكنية وتجارية وخدمات الضيافة النابضة بالحياة.