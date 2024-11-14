الرياضة القاسم: استضافة جولات الجياد العربية يسهم في تطورها وزيادة شعبيتها

الرياض – هاني البشر

أبدى عزام القاسم العارض السعودي سعادته باحتضان الرياض منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) ومشاركته فيها، مشدداً على أن تواجد مثل هذه البطولات الكبيرة يسهم في تطور هذه الرياضة وزيادة شعبيتها ويسهم في خلق مشاريع إضافية تخص هذه الرياضة في السعودية. وأنطلقت أمس الأربعاء أولى منافسات الجولة على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي “KAFD”، وقال القاسم “عدد العارضين في كل شوط 17 عارض، من بينهم 6 من أفضل العارضين السعوديين”. وأمتدح القاسم المنافسة في جولة الرياض التي تشارك فيها أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، وقال “بفضل الله تعالى ثم بجهود الاتحاد السعودي للفروسية والمنظمين الأمور تسير وفق ما هو مخطط، أيضا تم إنشاء أرينا مكتملة بمرفقاتها وكامل خدماتها إن كان للمشاركين أو الزائرين من الجماهير”. الجدير بالذكر أن القاسم هو فارس ومنتج ومالك ومدرب إضافة إلى أنه من أفضل 10 عارضين في الجياد العربية في العالم، وأسس العديد من مراكز التدريب ونال الكثير من الميداليات والجوائز حتى أصبح من أشهر الأسماء في عالم الفروسية والخيل.