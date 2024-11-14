الرياضة الفياض: ما نشاهده في جولة الرياض يجلب الفخر

الرياض – هاني البشر

شدد الكويتي مصلح الفياض العنزي مالك ومنتج الجياد العربية على أن جولة الرياض الختامية من جولات الجياد العربية (GCAT) أصبحت جولة استثنائية قبل أن تبدأ، وذلك بفضل الإمكانيات التي سخرتها السعودية لإنجاح هذه الجولة، حيث أنطلقت الجولة أمس الأربعاء على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي “KAFD”. وقال الفياض “مثل هذه الإمكانيات الموفرة تسهم في نجاح الفعالية قبل أن تبدأ، كالأرينا ومواصفاتها ومرافقها غاية في الجمال، وموقع البطولة خلف أبراج الملك عبد الله المالي “KAFD” الشاهقة منحها جمال فوق جمالها وجمال جيادها ومنشأتها، وكذلك الأرضية صاحبة المواصفات والمعايير العالمية، والصيانة الدورية، يدل على الاهتمام الكبير من قبل المنظمين في السعودية، ما نشاهده اليوم لا نراه حتى في أوروبا، ما نشاهده يجلب الفخر”. وعن المنافسة، قال الفياض “أشواط اليوم الأول بعثت رساله لكافة المشاركين والمتابعين أن جولة الرياض التي يشارك فيها أكثر من 235 جواد لن تكون سهلة إطلاقاً، بل ستكون شرسة جداً، تنقل جولات البطولة منحها قوة ووجودها في مواطنها العربية الأصيلة يمنحها أهمية قصوى، شكراً للرياض على هذه الاستضافة”. وأضاف “وضع المنظمين سلامة الجياد في المقام الأول خلال المنافسات، منح ذلك راحة كبيرة للملاك المشاركين وحتى الملاك الذين لم يشاركوا ليتواجدوا في الاستضافات الأخرى، كل ذلك وبدون اخطاء ولله الحمد”.