الخليج يتغلب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية

الدمام-البلاد
تغلب فريق الخليج على فريق كاظمة الكويتي بفارق 12 هدفا بنتيجة (36-24) في ثاني مواجهاته البطولة الآسيوية بنسختها الـ27 والمقامة في الدوحة على صالة نادي الدحيل الرياضية.
وكان الخليج قد أنهى الشوط الأول لصالحه بفارق 11 هدفا بنتيجة (21-10)، قبل أن يتمكن في الشوط الثاني من توسيع الفارق التهديفي لصالحه وينهي اللقاء بفارق 12 هدفا.
وحصل لاعب الخليج حسن التريكي على جائزة أفضل لاعب في المواجهة بعد تألقه وتسجيله 9 أهداف في اللقاء.
ومن المقرر أن تقابل قبضة الخليج نادي الدحيل القطري مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.