الرياضة

الخليج يتغلب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      14 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد
تغلب فريق الخليج على فريق كاظمة الكويتي بفارق 12 هدفا بنتيجة (36-24) في ثاني مواجهاته البطولة الآسيوية بنسختها الـ27 والمقامة في الدوحة على صالة نادي الدحيل الرياضية.

وكان الخليج قد أنهى الشوط الأول لصالحه بفارق 11 هدفا بنتيجة (21-10)، قبل أن يتمكن في الشوط الثاني من توسيع الفارق التهديفي لصالحه وينهي اللقاء بفارق 12 هدفا.

وحصل لاعب الخليج حسن التريكي على جائزة أفضل لاعب في المواجهة بعد تألقه وتسجيله 9 أهداف في اللقاء.

ومن المقرر أن تقابل قبضة الخليج نادي الدحيل القطري مساء السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من البطولة.

 

 

 

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *