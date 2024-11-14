الجياد السعودية تتألق في جولة الرياض من جولات الجياد العربية (GCAT)

الرياض – هاني البشر
سجلت الجياد السعودية نتائج مميزة خلال مشاركتها في اليومين الأولى من منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD”، ونالت عدداً من المراكز المتقدمة؛ حيث أقيمت 9 أشواط لـ “أمهار ومهرات” أعمارهم من سنة وحتى 6 سنوات.
وأقيم في “اليوم الثاني” 5 أشواط، الأول شوط “أمهار” أعمار سنتين، شوط “مهرات” أعمار 3 سنوات، شوط “امهار” أعمار 3 سنوات، وشوطين “أفراس” من 4 سنوات الى 6 سنوات إضافة لتكريم الرعاة.
من جهته، تقام غداً 5 أشواط، الأول شوط “افراس” من عمر ٧ من ١٠ سنوات، شوط “افراس” فوق العمر ١١ سنوات، شوط “افحل” من عمر ٤ الى ٦ سنوات، شوط “افحل” من ٧ الى ١٠ سنوات، شوط “افحل” فوق ١١ سنوات.
وكانت جولات البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض العاصمة القطرية الدوحة ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، وعمان، وفرنسا، ثم هولندا وإيطاليا بجوائز مالية تبلغ 27.5 مليون ريال.
وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات.
وتأتي هذه الاستضافة بهدف الإرتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع.
وصاحب اليوم الثاني فعاليات متنوعة في منطقة الفعاليات المصاحبة التي تضم مطاعم ومقاهي متنوعة وألعاب أطفال مختلفة إضافة لجلسات عائلية وخدمات عامة.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
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