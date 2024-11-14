اختتام أعمال المؤتمر السنوي الـ11 لمحاميي كرة القدم AIAF بالرياض

الرياض – هاني البشر

اختتمت اليوم الخميس أعمال المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم “AIAF” بنسخته الـ11، والذي استضافه الاتحاد السعودي لكرة القدم بالعاصمة الرياض على مدى يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، بمركز الملك عبدالله المالي “KAFD”، بمشاركة نخبة من خبراء القانون الرياضي وكرة القدم على الصعيد الدولي.

وانطلقت فعاليات اليوم الأخير بجلسة حملت عنوان “لمحة عن تطور الكرة السعودية”، تحدث خلالها نائب رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين سعد اللذيذ، و3 محامين من أعضاء AIAF وهم ديفيد كاسرلي، ماركوس موتا وسيباستيان ليديور.

كما شهد اليوم الختامي جلسة بعنوان “نظام الانتقالات” تحدث خلالها عضوا AIAF المحاميان أندريا بوتزا وخوان دي ديوس كريسبو بيريز، وكبيرة المستشارين القانونيين في اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين FIFPRO ألكسندرا غوميز برونيوود ومدير التنظيمات في كرة القدم بالاتحاد الدولي لكرة القدم يان كلاينر.

واختتمت فعاليات المؤتمر بجلسة حملت عنوان “آخر التحديثات حول اللوائح الجديدة للفيفا – تقرير ملخص للورشة الثالثة (FIFA-AIAF)”، والتي تحدث خلالها كل من آنا سميرنوفا، ألكيس بابانتونيو ومايتي نادال شاركو المحامين بالجمعية الدولي لمحاميي كرة القدم AIAF.

وكان المؤتمر السنوي للجمعية الدولية لمحاميي كرة القدم AIAF بنسخته الـ11 انطلق أمس الأربعاء بحضور وكيل وزارة الرياضة لشؤون الرياضة والشباب عبدالعزيز المسعد.

ويأتي المؤتمر امتدادًا لجهود الاتحاد السعودي لكرة القدم لتعزيز التعاون مع مختلف الهيئات الرياضية العالمية من أجل تبادل الخبرات والمساهمة في خدمة كرة القدم العالمية، وهو ما يمثل أحد مستهدفات مسار التأثير العالمي في استراتيجية تحول كرة القدم السعودية التي أطلقت في سبتمبر 2021.