إطلاق منصة “ضيّاف” لدعم المرافق السياحية

البلاد – الرياض

أعلنت شركة” ثقة” عن إطلاق منصة” ضيّاف”، التي تمكّن أصحاب المرافق السياحية من نشر وإدارة ممتلكاتهم على أكثر من 140 منصة حجز محلية ودولية، ما يساعدهم على تعزيز ظهورهم أمام جمهور واسع وزيادة فرص الحجز.

وتهدف المنصة إلى تمكين أصحاب المرافق من توسيع نطاق أعمالهم، ورفع العائدات من خلال أتمتة العمليات التشغيلية، وتبسيط إدارة ممتلكاتهم بكفاءة؛ إذ توفر المنصة لأصحاب المرافق نظامًا متكاملًا لنشر وإدارة الوحدات السياحية مركزيًّا؛ مما يتيح لهم تحسين كفاءة تشغيل ممتلكاتهم وتقليل التكاليف عبر توحيد عمليات الحجز والتسعير.

وبمناسبة إطلاق المنصة، تقدم” ضيّاف” شهرًا مجانيًا لجميع المستفيدين الجدد لأول وحدة سياحية تُسجَّل، لتجربة خدماتها المتقدمة في نشر وإدارة المرافق بشكل مؤتمت، مما يسهم في تحسين تجربة الضيوف وزيادة رضاهم.

وتشارك منصة” ضيّاف” في معرض” سيتي سكيب” في الرياض، الذي يُعقد في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر 2024، وستستعرض خلال الحدث الحلول المتطورة التي تقدمها المنصة، وكيف يمكن لأصحاب المرافق السياحية الاستفادة منها؛ لتعزيز أعمالهم وزيادة فرص النجاح.