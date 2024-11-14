أكثر من 200 إعلامي في “جولة الرياض” النهائية للجياد العربية

الرياض – هاني البشر

تجاوز عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية أحداث منافساتأكثر من 200 إعلامي في “جولة الرياض” النهائية للجياد العربيةالنهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) أكثر من 200 إعلامي وإعلامية يمثلون الجهات التلفزيونية، الصحافية، الإذاعية، والرقمية من داخل وخارج السعودية، حيث تشهد المنافسات المقامة على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي “KAFD” تغطية إعلامية كبيرة.

ووفرت اللجنة المنظمة لـ “جولة الرياض” مركز إعلامي متكامل الخدمات، يستوعب أكثر من 100 أعلامي، ويضم قاعة مؤتمرات صحافية، شبكات انترنت (WiFi) إضافة لمتطوعين في تقديم الأخبار والصور لكافة الجهات الإعلامية المحلية، العربية والعالمية.