الرياضة

أكثر من 200 إعلامي في “جولة الرياض” النهائية للجياد العربية

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      14 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض – هاني البشر
تجاوز عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية أحداث منافساتأكثر من 200 إعلامي في “جولة الرياض” النهائية للجياد العربيةالنهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) أكثر من 200 إعلامي وإعلامية يمثلون الجهات التلفزيونية، الصحافية، الإذاعية، والرقمية من داخل وخارج السعودية، حيث تشهد المنافسات المقامة على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبدالله المالي “KAFD” تغطية إعلامية كبيرة.

ووفرت اللجنة المنظمة لـ “جولة الرياض” مركز إعلامي متكامل الخدمات، يستوعب أكثر من 100 أعلامي، ويضم قاعة مؤتمرات صحافية، شبكات انترنت (WiFi) إضافة لمتطوعين في تقديم الأخبار والصور لكافة الجهات الإعلامية المحلية، العربية والعالمية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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