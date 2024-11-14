الرياضة

أخضر الأثقال البارالمبي يستعد لدورة ألعاب القدرة العالمية للشباب 2024  

صحيفة البلادaccess_time13 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      14 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

يواصل منتخب أخضر رفع الأثقال البارالمبي استعداداته من خلال المعسكر الداخلي المقام على الصالة الرياضية ببيوت الشباب بالدمام والذي يأتي استمراراً لمرحلة الإعداد قبل المشاركة في دورة ألعاب القدرة العالمية للشباب 2024  والتي ستقام بتايلاند  في  بداية شهر ديسمبر 2024.

وقد ضمت قائمة الأخضر لرفع الأثقال بمعسكر الدمام الرباع” طلال البلوي والرباعة فجر السمري” تحت إشراف المدرب ماهر عزة، ويساعده المدرب الوطني فتحي صدقة والإدارية عهد المباركي.

من جهة أخرى، أكدت إدارية المنتخب المباركي أن المعسكر أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنياً لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية بإقامة مثل تلك المعسكرات للاعبي رفع الأثقال البارالمبي.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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