الرياضة أخضر الأثقال البارالمبي يستعد لدورة ألعاب القدرة العالمية للشباب 2024

البلاد- جدة يواصل منتخب أخضر رفع الأثقال البارالمبي استعداداته من خلال المعسكر الداخلي المقام على الصالة الرياضية ببيوت الشباب بالدمام والذي يأتي استمراراً لمرحلة الإعداد قبل المشاركة في دورة ألعاب القدرة العالمية للشباب 2024 والتي ستقام بتايلاند في بداية شهر ديسمبر 2024. وقد ضمت قائمة الأخضر لرفع الأثقال بمعسكر الدمام الرباع” طلال البلوي والرباعة فجر السمري” تحت إشراف المدرب ماهر عزة، ويساعده المدرب الوطني فتحي صدقة والإدارية عهد المباركي. من جهة أخرى، أكدت إدارية المنتخب المباركي أن المعسكر أن اتحاد رفع الأثقال حريص على تهيئة اللاعبين نفسيا وبدنياً لتقديم مستوى مشرف برياضة الوطن خلال المشاركات الخارجية بإقامة مثل تلك المعسكرات للاعبي رفع الأثقال البارالمبي.