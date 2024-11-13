20 حكمًا في جولة الرياض للجياد العربية

الرياض – هاني البشر

يشارك في منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) والمقامة حالياً في الرياض، عدد 20 حكماً من نخبة الحكام العالميين اختيرو من 13 دولة، و3 دول عربية مصر، المغرب، وفلسطين.

ويعين من 10 إلى 12 حكماً لتحكيم كل شوط من أشواط جولة الرياض، فيما تحدد القرعة حكام الأشواط النهائية إضافة لتواجد 5 أفراد من لجنة الانضباط.

ويعتمد الحكام في التقييم للجياد على 5 معايير اساسية، هي: الهوية العربية، جمال الرأس والعنق، الجسم والانسياب العلوي واستقامة خط الظهر، القوائم، والحركة المميزة في الميدان.

وتبلغ كل قيمة من المعايير 20 نقطة، بشرط أن لا تتجاوز بحد أقصى 100 نقطة، وتجمع الجياد النقاط على مدى جولات البطولة لتساعدها على التأهل والفوز، ولأول مرة في العالم سيتمكن العارضون من جمع النقاط على مدار الجولات، حيث سيتمكن أكثر عارض حاصل على أعلى عدد من النقاط.