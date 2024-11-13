“هيئة الطيران المدني” تشارك في معرض البحرين الدولي

البلاد ــ الرياض

تشارك الهيئة العامة للطيران المدني في الدورة السابعة من معرض البحرين الدولي للطيران 2024، الذي يقام اعتبارلً من اليوم وحتى 15 نوفمبر الجاري، بقاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين، حيث يشكّل هذا الحدث فرصةً مهمةً لعرض قدراتها وريادتها في قطاع الطيران المدني.

وتهدف الهيئة العامة للطيران المدني من خلال مشاركتها في المعرض، إلى استعراض إنجازات قطاع الطيران في المملكة ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران، وحجم الفرص الاستثمارية المستقبلية المتاحة، وتعزيز ريادة المملكة في القطاع على المستوى العالمي، إلى جانب تسليط الضوء على استضافة المملكة مؤتمر مستقبل الطيران القادم والأهمية العالمية الذي يحظى بها، فضلاً عن تعزيز العلاقات الثنائية والشراكات التجارية ومناقشة فرص الاستثمار في المملكة واستكشاف مجالات التعاون لبناء قطاع طيران أكثر ازدهاراً.

وأوضحت المتحدث الرسمي في الهيئة العامة للطيران المدني ابتسام بن حسن الشهري، أن المشاركة ستتناول جهود الهيئة في تطوير اللوائح والتنظيمات لتمكين النمو والابتكار في قطاع الطيران بالمملكة، وإنجازات الإستراتيجية الوطنية للطيران، التي تهدف إلى ضخ استثمارات بقيمة 100 مليار دولار في القطاع، بهدف زيادة عدد المسافرين إلى 330 مليون مسافر، وربط المملكة بـ 250 وجهة دولية حول العالم بحلول عام 2030.

وأبانت أن الهيئة من خلال مشاركتها ستسلط الضوء على الاستثمار في قطاع الطيران وعوامل التمكين والحوافز، إلى جانب التعريف ببرنامج الاستدامة البيئية لأنشطة الطيران المدني، وتحسين تجربة المسافر وتطوير أسلوب إجراءات العمل، ومنهجية الجودة وحماية المسافرين وصناعة الشحن، وفق أحدث النظم والمعايير العالمية مما يعكس ريادة المملكة عالميًا في صناعة النقل الجوي، إضافة إلى لمحة عن أبرز ما حققه القطاع من أرقام قياسية وإنجازات غير مسبوقة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والحضور العالمي القيادي والرائد على مختلف الأصعدة، وإبراز المراكز المتقدمة والمؤشرات العالمية التي حصلت عليها المملكة بقطاع النقل الجوي.

يذكر أن معرض البحرين الدولي للطيران 2024، سيشهد مشاركة 11 شركة راعية للمعرض، و 223 وفدًا مدنيًا وعسكريًا يمثلون أكثر من 56 دولة و 60 شركة إقليمية وعالمية، كما يوجد في المعرض أكثر من 135 شركة محلية وإقليمية وعالمية.