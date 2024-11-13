سمو ولي العهد يبحث مع القادة التطورات والجهود المبذولة بشأنها

الرياض – واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- عددًا من قادة الدول الشقيقة، وذلك على هامش انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية، التي عُقدت (الاثنين) في الرياض.

فقد التقى سموه، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، وجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وفخامة الرئيس بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية، ودولة السيد أنور إبراهيم رئيس الوزراء الماليزي، وفخامة الرئيس شوكت ميرضيائيف رئيس جمهورية أوزبكستان، وفخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان، وسمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي العهد في دولة الكويت، وفخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين.



كما التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، دولة الأستاذ محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق، ودولة الرئيس نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وفخامة الرئيس بولا أحمد تينو بو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، ومعالي النائب الأول لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد محمد رضى عارف.

وجرى خلال اللقاءات، استعراض العلاقات الأخوية بين المملكة العربية السعودية والدول الشقيقة، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، وتطورات الأوضاع في فلسطين ولبنان والجهود المبذولة بشأنها.