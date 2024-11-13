خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس القمر المتحدة

الرياض – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس غزالي عثمان رئيس جمهورية القمر المتحدة، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه، ، وزير الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالعالم العربي والقمريين في الخارج والفرنكفونية والاندماج الافريقي في جمهورية جزر القمر المتحدة مباي محمد، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة والمشرف العام على وكالة الوزارة لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.