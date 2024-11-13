تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة

البلاد ــ الرياض

نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية أمس، لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي.

واستعرض اللقاء أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، كما تطرّق إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الطريف إلى أن هذه الشراكة الإيجابية أثمرت الكثير من الإنجازات، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.