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تمكين القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      13 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد ــ الرياض

نظّمت وزارة المالية بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية أمس، لقاء قيادات الوزارة مع ممثلي القطاع الخاص، وذلك بحضور مساعد وزير المالية للشؤون المالية هيثم الطريّف، ورئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي.

واستعرض اللقاء أهم التطورات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة، والتوجهات الإستراتيجية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2025م، كما تطرّق إلى دور المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار الطريف إلى أن هذه الشراكة الإيجابية أثمرت الكثير من الإنجازات، التي تصب في مصلحة الاقتصاد الوطني، مؤكدًا حرص حكومة المملكة على تمكين القطاع الخاص ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ بما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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