تحت رعاية خادم الحرمين.. “موهبة” تنظِّم المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع

الرياض : البلاد

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، تنظِّم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، خلال الفترة من 24 إلى 26 نوفمبر 2024م، المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، تحت عنوان “عقول مبدعة بلا حدود”، وذلك في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” بمدينة الرياض.

وأوضح الأمين العام المكلف لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”؛ الدكتور خالد الشريف، أنَّ المؤتمر يعد منصةٌ عالميةٌ للشباب الموهوب والمبدع، للمشاركة مع نظرائهم في بناء مستقبل مزدهر للعالم، من خلال تبادل الخبرات والأفكار، ويعزز الريادة العالمية للمملكة في تنمية القدرات الموهوبة والمبدعة، لتشكيل آفاقٍ مستقبلية جديدة، مؤكداً أنَّ المؤتمر يعكسُ التزامَ المملكة العربية السعودية بدعم الموهبة، وتمكين المبدعين، وتعزيز ثقافة الإبداع؛ للتعامل مع التحديات العالمية المقبلة.

وبيَّن أنَّ المؤتمر في نسخته الثالثة، يجمع نخبةً من الخبراء والموهوبين في مجالات العلوم والتقنية والابتكار، من أكثر من 50 دولةً، للمشاركة كمتحدثين رئيسيين، وفي جلساتٍ حوارية، وورش عمل وكرياثون الإبداع، حيث يسعى المشاركون إلى إيجاد الحلول الإبداعية المبتكرة للتحديات المعاصرة، إلى جانب فعاليات مصاحبة، تشمل معرضاً وزياراتٍ ثقافيةً متنوعةً على هامش المؤتمر، داعياً الموهوبين والمبدعين إلى الحضور والمشاركة في جلسات المؤتمر.

وأكد أنَّ “موهبة” ستواصل جهودها الدؤوبة؛ لدعم كل ما يُسهم في تنمية القدرات، ورعاية الموهوبين والمبدعين، مشيراً إلى الدعم الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة – حفظها الله -، والاهتمام البالغ من معالي وزير التعليم الأستاذ يوسف البنيان بهذا الحدث الذي يعقد كلَّ عامين، ويجمع نخبةً من الخبراء والقيادات المؤسسية والشركات الرائدة.

ويأتي المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع، في ظلّ تصاعد الحاجة لتكاتف القدرات الموهوبة من دول العالم كافةً، لوضع الحلول الإبداعية لمواجهة التحديات العالمية، بما يسهم في بناء مستقبلٍ أفضل للبشرية، واستمراراً لرحلة النجاح التي حققها المؤتمر في نسختيه السابقتين، والتي تمحورت توصياتها حول إلهام جيل الشباب الموهوبين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم لاكتشاف الفرص وقيادة التغيير في مجتمعاتهم والعالم إلى آفاق جديدة.

وتعدُّ المؤسسةُ رائدةً عالميًّا في مجال اكتشاف الموهبة، ورعايتها، وتمكينها، وصاحبةَ النهج الأشمل في رعاية الموهوبين.

وأتاحت “موهبة” التسجيل في المؤتمر العالمي الثالث للموهبة والإبداع عبر الرابط التالي: https://gcgc.mawhiba.org/ar#GlobalRegister.