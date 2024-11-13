برعاية أمير منطقة الرياض.. نادي سباقات الخيل ينظم كأس الأمير محمد بن سعود الكبير

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الرياض – محمد الجليحي

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، ينظم نادي سباقات الخيل، في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض السبت المقبل الموافق 16 نوفمبر 2024، سباق كأس الأمير محمد بن سعود الكبير”كأس الوفاء” ، المصنف ضمن كؤوس الفئة الثانية المحلية والمخصص لخيل الأربعة أعوام فأكثر (إنتاج محلي مفتوح الدرجات).

من أبرز المشاركين والمرشحين لنيل لقب كأس الوفاء الجواد ابن طولون الفائز بكأس خادم الحرمين الشريفين بشعار المالك عبدالرحمن عبدالله المخضوب وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال اليكسس مورينو، وكذلك الجواد لله دره لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات احمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا، وأيضاً يمكن وبنت فرح للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بتدريبات عبدالله مشرف.

وعن كأس نادي سباقات الخيل المصنف “ليستد” للخيل العربية الذي سيكون في الشوط الحادي عشر الذي يسبق كأس الوفاء تشارك فيه جياد مميزة، يتقدمهم الجواد ضرغام عذبه لاسطبل عذبة للسباقات وبتدريبات لوكاس جايتن وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وكذلك الجواد الحارث للمالك حسين علي العذيقي وبتدريبات عايش الهذلي وبقيادة الخيال فواز وناس وأيضاً الجواد حمداني خالد الخالدية وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيآل نايف العنزي.

كما خصص الشوط التاسع لكأس كلية الملك خالد العسكرية لأمهار السنتين على مسافة 1600 متر ويبرز من الأسماء المشاركة بطل كأس الطائف المهر وسم فيصل للمالك فيصل بن محمد بن عبدالهادي الجضعي القحطاني وبتدريبات احمد الشايع وكذلك يتواجد بطل مساهمة نادي سباقات الخيل للخيل المباعة في مزاد 2023 المهر بعد قاسي للمالك محمد بن عبدالرحمن بن خريم وبتدريبات هشام عبدالواحد وبقيادة الخيال محمد الدهام وكذلك يشارك المنتقل حديثاً لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المهر تاج بلادي بتدريبات هادي غروي وبقيادة الخيال وجبرتو راموس وأيضاً المرشح الآخر المهر موصا لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالعزيز المشوح وبقيادة الخيآل كاميليو اوسبينا.

وفي سباقات يوم الجمعة سيكون الشوط الثاني عشر مخصص لكأس نادي سباقات الخيل على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال ويتواجد الجواد الجماني الفائز بكأس نادي سباقات الخيل في أمسية كأس السعودية للمالك ماجد مهل وصل البقمي وبتدريبات غيث الغيث وبقيادة الخيال عادل الفريدي وأيضاً يتواجد الجواد مرسوم النايف لأبناء مطلق القاضي الجعيد وبتدريبات نايف العطاوي وبقيادة الخيال فهد الفريدي.