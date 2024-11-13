برئاسة نائب أمير منطقة مكة المكرمة..الفريق اليحيى يفتتح المؤتمر الدولي لأكاديميات الشرطة وندوة المجتمع والأمن

الرياض- واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، افتتح معالي وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية المكلف مدير عام الجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، فعاليات المؤتمر الثالث عشر للاتحاد الدولي لأكاديميات الشرطة بعنوان “الذكاء الاصطناعي في العمل الشرطي”، وندوة المجتمع والأمن التاسعة بعنوان “تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الأمني”.

وألقى مدير عام الكلية اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج, كلمة خلال حفل أعد بهذه المناسبة، أعرب فيها عن شكره لسمو الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية على رعايته لهذه المناسبة، مؤكدًا حرص سموه على الدعم المستمر للابتكار والتطوير في العمل الأمني.

وعرض خلال الحفل فيلم وثائقي حول موضوعات المؤتمر والندوة, تلا ذلك جلسة إثرائية ناقشت أبرز محاور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في العمل الأمني.

وفي الختام قام الحضور بجولة في المعرض المصاحب للمؤتمر والندوة، الذي يستعرض أحدث الحلول التقنية والأجهزة الأمنية المتطورة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بمشاركة القطاعات الأمنية وشركات متخصصة، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، وعدد من المسؤولين.