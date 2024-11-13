الإقتصاد

السعودية تتصدر المؤشر الإحصائي

صحيفة البلادaccess_time12 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      13 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

واصلت المملكة العربية السعودية، ممثلةً في الهيئة العامة للإحصاء، تقدمها الكبير في مؤشر تقييم أداء الأجهزة الإحصائية الوطنية الصادر عن البنك الدولي؛ حيث تقدمت المملكة 22 مرتبةً في تقييم عام 2023م، واحتلت المرتبة الأولى خليجيًا وعربيًّا، وتقدَّمت في ذات المؤشر بين دول مجموعة العشرين؛ إذ جاءت في المرتبة (14) بعد أن كانت في المرتبة (18).

وقال رئيس الهيئة الدكتور فهد الدوسري:” إن ما تحظى به الهيئة والعمل الإحصائي من رعاية واهتمام القيادة الرشيدة، وما تجده من دعم وتمكين وترحيب بدورها الوطني المهم، قد أسهم في تطوير القطاع الإحصائي بشكل كبير”. ويأتي هذا التقدم الكبير؛ نتيجةً لجهود الهيئة في تنفيذ إستراتيجية التحول، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي.

صحيفة البلاد

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صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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