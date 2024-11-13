“الحج المركزية” تناقش موسم العمرة وخطط الحج

البلاد – مكة المكرمة

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة أمس اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات ومتابعة الخطط لموسم العمرة، وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستعرضت اللجنة أعمال وزارة الحج والعمرة والتنسيق المتكامل بينها وبين أكثر من 30 جهة أخرى من القطاعين العام والخاص؛ لتقديم رحلة ميسرة وتجربة سلسة لضيوف الرحمن، واستعرضت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقريرًا عن جاهزيتها، وأبرز أعمالها لموسم العمرة 1446هـ، وأهدافها التشغيلية المتمثلة في تحقيق متوسط رضا مرتفع للمعتمرين عن أهم الخدمات، فيما استعرضت شركة مطارات جدة خلال الاجتماع جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لموسم عمرة 1446هـ- 2024م.

كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بخطط حج 1446هـ، ثم ناقشت عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال، واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.