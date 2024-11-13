الأخضر يختتم استعداده لمواجهة أستراليا ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب أستراليا مساء غدًا الخميس على “استاد ريكتانغولار ملبورن”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “استاد ريكتانغولار ملبورن “تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الاستحواذ، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يكمل قائد المنتخب”سلمان الفرج” الحصة التدريبية لتعرضه لإصابة في الركبة.

من جهة أخرى، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت للاعب “مهند الشنقيطي” عن تعرضه لإصابة في العضلة الأمامية للفخذ.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، إلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.