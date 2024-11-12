المحليات

وزير الخارجية ونظيره السوداني يبحثان المستجدات

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، معالي وزير خارجية جمهورية السودان علي يوسف الشريف، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وطبقا لـ “واس” ، جرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع في السودان، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، وسمو مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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