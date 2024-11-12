نتفليكس تمهّد أرض الملعب| الإعلان الرسمي للمسلسل الوثائقي ‘الدوري السعودي” يأخذكم في رحلة من الملاعب إلى الكواليس

المسلسل الوثائقي يُعرض حصريًا على المنصة في 21 نوفمبر
بدر النهدي- جدة
من قلب العاصمة السعودية، كشفت نتفليكس عن الإعلان الرسمي لمسلسلها الوثائقي الجديد “الدوري السعودي”، لتفتح لعشاق كرة القدم نافذة على ما يدور خلف الكواليس؛ حيث تتزايد التحديات ويتصاعد التشويق، والصفقات الكبرى تتصدر المشهد. ينطلق العرض الأول لهذا العمل المرتقب في 21 نوفمبر، ليأخذنا في رحلة استثنائية داخل أروقة الموسم الـ 48 من الدوري السعودي للمحترفين، والذي شهد صفقات تاريخية واستثمارات ضخمة؛ سعياً لتحقيق رؤية كروية تهدف إلى وضع الدوري السعودي بين نخبة دوريات العالم.
في ست حلقات مشوقة، من إنتاج Whisper، نذهب إلى أعماق كواليس الدوري، حيث يتنافس خمسة من أكبر الأندية في السعودية: النصر، والهلال، والاتحاد، والأهلي، والاتفاق، على صدارة الدوري السعودي للمحترفين. يقدّم المسلسل الوثائقي “الدوري السعودي” تجربة رياضية من نوع آخر، يرصد فيها لحظات الانتصارات العظيمة والتحديات المؤثرة، ويطرح تساؤلات محورية حول مستقبل الدوري: ما هي طموحات الدوري و كرة القدم في المملكة؟ هل سيرى الدوري ثمار هذه الاستثمارات الضخمة؟ وكيف سيتمكن اللاعبون العالميون من الاندماج في الثقافة السعودية، وكيف سيتعامل النجوم السعوديون مع وجود هذه الأسماء اللامعة؟