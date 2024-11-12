نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

مكة المكرمة : البلاد

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، رأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة بمقر الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم اجتماع لجنة الحج المركزية، الذي تخلله استعراض ومناقشة أعمال الجهات ومتابعة الخطط لموسم العمرة وما يلزم من تنسيق ومواءمة بين الجهات لأداء مهامها على الوجه المطلوب.

واستعرضت اللجنة أعمال وزارة الحج والعمرة والتنسيق المتكامل بينها وبين أكثر من 30 جهة أخرى من القطاعين العام والخاص لتقديم رحلة ميسرة وتجربة سلسة لضيوف الرحمن، حيث قدمت أهم المؤشرات الإستراتيجية والتشغيلية التي تعمل عليها للعمرة خلال 1446هـ، ومن أبرزها الرفع المستمر لمستوى وجودة الخدمات بما يسهل على ضيوف الرحمن أداء عباداتهم.

وتتابع الوزارة هذه المؤشرات من خلال مراكز ومواقع عمل مختلفة منها مركز الرصد والتحكم، مركز الامتثال، مواقع العمل الميدانية، عبر عدة مواقع منها 3 فروع (مكة، جدة، المدينة)،و 20 منفذًا جويًا وبحريًا وبريًا، و 13 مركز نسك عناية، و3 مراكز تفويج بين المدن، مركزي العمليات الأمنية (911) والاتصال الموحد.

وتطرقت الوزارة إلى خدمة نقل المعتمرين ومنها خدمات النقل بين المنافذ والمدن حيث تقوم 108 شركات بنقل المعتمرين عبرض 11,567 حافلة، كما يتم تقديم خدمات الإسناد من خلال 5 مراكز على الطرق الرئيسية بين المدن (مكة، جدة، المدينة).

فيما استعرضت الهيئة العامة للعناية بشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي تقريرًا عن جاهزيتها وأبرز أعمالها لموسم العمرة 1446هـ، وأهدافها التشغيلية المتمثلة في تحقيق متوسط رضا مرتفع للمعتمرين عن أهم الخدمات والأصول المقدمة في المسجد الحرام، ورفع للأداء التشغيلي العام بالحرم المكي، وتوفير الكوادر البشرية لتنفيذ خطة الموسم بفاعلية، وتضمنت الخطة تجهيز وتهيئة جميع المواقع بالمسجد الحرام، لتكون جاهزة لأداء مناسك العمرة والصلاة والاعتكاف خلال شهر رمضان ، إضافة إلى تقديم 32 خدمة منها ( النظافة، السفر، العربات، منع الافتراش، الأبواب، زمزم، دورات المياه، المصليات، الساحات، المصاحف، الاعتكاف، وخدمات الصيانة. كما قامت بتجهيز 92 شاشة إلكترونية، 202 سلم كهربائي، 360 وحدة مناولة هواء، وتهيئة 120 ألف وحدة إنارة، وأكثر من 142 ألف وحدة تبريد، 4000 لوحة كهربائية، 22 مصعدًا، 38 ألف سجادة، 8000 مكبر صوت، 25 ألف حافظة زمزم.

كما تم خلال الاجتماع استعراض ومناقشة جاهزية مشاريع إدارة المشروعات بوزارة المالية للمسجد الحرام لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم العمرة وشهر رمضان لعام 1446هـ، حيث تم إيضاح أبرز التحضيرات والتجهيزات الموجهة لذلك منها استكمال أعمال الدهانات الإبوكسية بالساحات المحيطة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين، تهيئة محطات النقل المؤقتة بالتجهيزات الموسمية (المراوح – المظلات – السفلتة -الدهانات)، إضافة إلى إجراء الصيانة الموسمية الوقائية لـ (الغرف الأمنية ، كاميرات المراقبة، السلالم والمصاعد الكهربائية، أنظمة الإنذار، تعقيم شبكات مياه زمزم، عناصر تكييف الهواء).

واستعرضت شركة مطارات جدة خلال الاجتماع جاهزية مطار الملك عبدالعزيز الدولي لموسم عمرة 1446هـ – 2024م، حيث تم تجهيز صالات المطار بـ 20 استراحة مكيفة لانتظار المعتمرين بالمنطقة العامة تحت الخيام الشرقية بمجمع صالات الحج والعمرة، التنسيق المستمر مع كافة الجهات الأمنية والحكومية والتشغيلية بمستجدات حركة المعتمرين، تأمين العدد الكافي من القوى البشرية ومعدات في كافة المواقع التشغيلية، التنسيق والمتابعة المستمرة للحركة الجوية المتوقعة لأعداد المعتمرين والرحلات.

كما قامت بتجهيز نقاط الفرز (صالة1 وتسوعب 1850 معتمرًا، الصالة الشمالية وتبلغ طاقتها الاستيعابية 450 معتمرًا، مجمع صالات الحج والعمرة وتستوعب أكثر من 840 حافلة)، ومناطق مناولة أمتعة المجموعات بمجمع صالات الحج والعمرة (6600 حقيبة /الساعة)، غرب صالة 1 (1750 حقيبة /الساعة).

وقدمت مطارات جدة عدة مبادرات لتحسين تجربة ضيوف الرحمن منها التشغيل التجريبي للبوابات الإلكترونية، مسافر بلا حقيبة.

وحقق مطار الملك عبدالعزيز الدولي يوم الأربعاء 6 نوفمبر الماضي، أعلى رقم قياسي تشغيلي بكافة الصالات بواقع. 161,189 عاملًا، وأعلى يوم تشغيلي للحركة الجوية بواقع 816 رحلة.

كما تطرقت اللجنة لآخر المستجدات المتعلقة بخطط حج 1446هـ, ثم ناقشت عددًا من الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول الأعمال واتخذت حيالها التوصيات اللازمة.