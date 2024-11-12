مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي يدشن شعاره “للسينما بيت جديد”

جدة : البلاد

دشن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي شعاره الجديد لنسخته الرابعة 2024 “للسينما بيت جديد” كإشارة لعودة المهرجان إلى حي البلد التاريخي؛ مما يعكس الطريقة التي يمر بها عبر مجموعة الأفلام، والذي يستكشف الجوانب الحرفية والمجازية للوطن؛ كاشفًا المهرجان عن عرضه العالمي لفيلم “ضي كفيلم” بإنتاج مصري سعودي مشترك، وبطريقة مؤثرة تخلط بين التسامح والطموح وقوة تأثير الموسيقى.

كما سيطرح المهرجان 16 فيلمًا في مسابقته الرسمية التي تم اختيارها للتنافس، وسيتم الحكم عليها من قبل لجنة التحكيم الدولية للمهرجان.

وتتضمن هذه الأفلام فيلم “إلى عالم مجهول” للمخرج مهدي فليفل حيث سيكون العرض الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفيلم “أغنية سيما” للمخرجة الأفغانية رويا سادات، وفيلم “أولاد ماليجون الخارقون” للمخرجة الهندية ريما كاغتي، وفيلم “لقتل حصان منغولي” الممول من مهرجان البحر الأحمر السينمائي العالمي من إخراج شياوشان جيانغ.

وكشف المهرجان الإعلان الرسمي لفيلم “السيرة الذاتية” للمغني البريطاني لروبي ويليامز؛ من إخراج وكتابة وإنتاج مايكل غراسي؛ في حين سيتم عرض فيلم مودي، ثلاثة أيام على حافة الجنون، وثاني فيلم من إخراج جوني ديب عن حياة الفنان الإيطالي الأسطوري أميديو موديلياني؛ كما ستقدم نسخة المهرجان هذا العام برنامجًا مخصصًا من الأفلام التي تهدف إلى إلهام المشاهدين الصغار والعائلات الشغوفة بالأفلام، بما في ذلك أول فيلم موسيقي يعرضه المهرجان، سكر من إخراج تامر مهدي، بالإضافة إلى فيلم الرسوم المتحركة دب الباندا في أفريقيا من إخراج ريتشارد كلاوس.