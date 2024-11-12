الرياضة غدًا.. انطلاق كأس نادي الصقور السعودي في حفر الباطن

الرياض – هاني البشر تنطلق غدًا أول أيام منافسات كأس نادي الصقور في محافظة حفر الباطن بالميدان الواقع في طريق الملك عبدالعزيز, والذي يمتد من 13 إلى 20 من نوفمبر الجاري، بـ 6 أشواط هي (مثلوث جير فرخ، مثلوث جير قرناس، جير بيور فرخ، جير بيور قرناس، حر فرح، حر قرناس). واختتمت مساء أمس إجراءات تسجيل الصقور المشاركة في كأس نادي الصقور في حفر الباطن، وبلغ إجمالي عدد الصقور المسجلة أكثر من ١٥٠٠ صقر للمشاركة في أشواط الكأس المختلفة على مدى ٨ أيام. ويصاحب انطلاق الكأس افتتاح قرية الفعاليات التي ستشهد 10 فعاليات متنوعة موجهة للمتسابقين والزوار من جميع الفئات العمرية، من أبرزها فعالية تصوير 360 درجة مع الصقور، والفنون الأدائية التراثية للمنطقة مثل السامري والدحة والفجري، إضافة إلى سباق الصقور للأطفال باستخدام تقنية الواقع المعزز VR، بالإضافة إلى متحف خاص بالصقور حيث يستعرض بشكل فني الأدوات التقليدية المستخدمة في تربية وتدريب الصقور مثل البرقع والقفاز والسبوق مما يعكس التراث العريق لهذه الرياضة الأصيلة.