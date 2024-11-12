المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الفستقية

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

إذا كنتِ من محبيّ الفستق والحلويات الشامية تلك الوصفة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة
كيلو فستق غير مملح
نصف كيلو من السكر الأبيض الناعم وليس البودرة
ربع كيلو من عسل الذرة أو الكورن سيرب
نصف كوب من الماء
ملعقة كبيرة من ماء الزهر
ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة العمل
يحمص الفستق في الفرن أولاً
يخرج ويترك ليبرد تماماً
يوضع السكر والعسل والماء فى قدر النار
يترك المزيج حتى يغلى ويتحول إلى كراميل أبيض اللون
يرفع المزيج من علي النار
ثم يوضع له ماء الزهر وماء الورد ويحرك جيداً
يوضع الفستق للمزيد ويقلب سريعاً
ثم يفرد علي ورقة من الألمونيوم المدهونة بالزيت
يترك ليبرد تماماً ثم يقطع مكعبات ويقدم

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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