طريقة عمل الفستقية

إذا كنتِ من محبيّ الفستق والحلويات الشامية تلك الوصفة ستنال إعجابك

المقادير اللازمة

كيلو فستق غير مملح

نصف كيلو من السكر الأبيض الناعم وليس البودرة

ربع كيلو من عسل الذرة أو الكورن سيرب

نصف كوب من الماء

ملعقة كبيرة من ماء الزهر

ملعقة كبيرة من ماء الورد

طريقة العمل

يحمص الفستق في الفرن أولاً

يخرج ويترك ليبرد تماماً

يوضع السكر والعسل والماء فى قدر النار

يترك المزيج حتى يغلى ويتحول إلى كراميل أبيض اللون

يرفع المزيج من علي النار

ثم يوضع له ماء الزهر وماء الورد ويحرك جيداً

يوضع الفستق للمزيد ويقلب سريعاً

ثم يفرد علي ورقة من الألمونيوم المدهونة بالزيت

يترك ليبرد تماماً ثم يقطع مكعبات ويقدم