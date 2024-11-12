المرأه صحة و عافية

طريقة عمل العجينة الحلوة بالسكر

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

هذه الوصفة الرئيسية للعجينة الحلوة هي كل ما تحتاجينه لصنع العديد من الحلويات المختلفة مثل لفائف القرفة والكعك اللزج

المقادير اللازمة

227 جم حليب
10 جرام خميرة فورية مجففة (3 ملاعق صغيرة)
709 جم دقيق لجميع الأغراض أو دقيق خبز
227 جم زبدة طرية
113 جم سكر
1 ملعقة صغيرة ملح
3 بيض بدرجة حرارة الغرفة

طريقة العمل

أضيفي ملعقة كبيرة من السكر ثم الخميرة والحليب واخفقي المزيج
يترك جانبا لمدة 5 دقائق
أضيفي الدقيق إلى وعاء الخلط ثم أضيفي خليط الخميرة
اعجني حتى تمتزج
أثناء الخلط أضيفي السكر والبيض والزبدة والملح حتى تمتزج
زيدي السرعة إلى متوسطة واتركي الخليط حتى تنظف العجينة جوانب الأواني وتشعري بالمرونة والنعومة بالعجين
شكلي العجينة على شكل كرة ناعمة ثم ضعيها في وعاء مدهون
غطيها بمنشفة واتركيها لمدة 90 دقيقة في مكان دافئ
يمكنك الآن تشكيل العجين على شكل المرغوب واستخدامها

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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