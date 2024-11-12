طريقة عمل العجينة الحلوة بالسكر

هذه الوصفة الرئيسية للعجينة الحلوة هي كل ما تحتاجينه لصنع العديد من الحلويات المختلفة مثل لفائف القرفة والكعك اللزج

المقادير اللازمة

227 جم حليب

10 جرام خميرة فورية مجففة (3 ملاعق صغيرة)

709 جم دقيق لجميع الأغراض أو دقيق خبز

227 جم زبدة طرية

113 جم سكر

1 ملعقة صغيرة ملح

3 بيض بدرجة حرارة الغرفة

طريقة العمل

أضيفي ملعقة كبيرة من السكر ثم الخميرة والحليب واخفقي المزيج

يترك جانبا لمدة 5 دقائق

أضيفي الدقيق إلى وعاء الخلط ثم أضيفي خليط الخميرة

اعجني حتى تمتزج

أثناء الخلط أضيفي السكر والبيض والزبدة والملح حتى تمتزج

زيدي السرعة إلى متوسطة واتركي الخليط حتى تنظف العجينة جوانب الأواني وتشعري بالمرونة والنعومة بالعجين

شكلي العجينة على شكل كرة ناعمة ثم ضعيها في وعاء مدهون

غطيها بمنشفة واتركيها لمدة 90 دقيقة في مكان دافئ

يمكنك الآن تشكيل العجين على شكل المرغوب واستخدامها