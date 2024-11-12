المرأه صحة و عافية

طريقة عمل الدجاج الحار بالثوم والفلفل

نيفين عباسaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

لمحبي الوصفات الحارة التي لا غني عنها في فصل الشتاء تلك الوصفة للدجاج الحار مع الثوم والفلفل لا ستنال إعجابك

المقادير اللازمة
دجاج مقطع أو يمكن إستخدام أجنحة دجاج فقط
نصف كوب صوص حار
2 ملعقة كبيرة شطة حارة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة كبيرة عسل
ملح وفلفل إسود
ملعقة صغيرة زنجبيل طازج مبشور
زيت نباتي حوالي ربع كوب
2 ملعقة صغيرة زيت سمسم
ربع كوب سمسم محمص
ملعقة كبيرة بهارات
ملعقة كبيرة مرقة دجاج بودرة
2 ملعقة كبيرة صويا صوص

طريقة العمل
في طبق يمزج الصوص الحار والعسل وزيت السمسم والصويا صوص والسمسم
في طبق آخر تمزج الشطة والثوم المفروم والبابريكا والملح والفلفل والزنجبيل والزيت النباتي والبهارات ومرقة الدجاج البودرة ثم يمزج الدجاج مع الخلطة حتي تتشربه بالكامل وتغطيه
يرص الدجاج في صينية خبز غير لاصقة
يوضع في الفرن حتي تمام النضج
يخرج ويقلب في الصوص الحار بالعسل والسمسم والصويا
ثم تقدم مع الإضافات المناسبة

nevenabaas

كتب بواسطة

كاتبة مقال إجتماعى بصحيفة البلاد السعودية، ورئيسة قسم المرأة لإستقبال رسائلكم.. nevenabbas88@gmail.com

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