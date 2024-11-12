طريقة عمل البهارات العثماني

مزيج البهارات العثماني يمكن استخدامه في خضار أو أطباق اللحوم

المقادير اللازمة

4 ملاعق كبيرة من بذور الكمون (أو 3 ملعقة صغيرة كمون مطحون)

4 ملاعق كبيرة من الفلفل الأسود (أو 3 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون)

1 ملعقة كبيرة كزبرة مجففة

4 ملاعق صغيرة زعتر

10 أوراق غار تركية

نصف كوب ملح

4 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو

4 ملاعق صغيرة سماق

3 ملاعق صغيرة فلفل حريف

2 ملعقة طعام سمسم

طريقة العمل

في مقلاة صغيرة يحمص الكمون وحبوب الفلفل حتى تبدأ رائحة البذور في الظهور لعدة دقائق دون أن تحرق

يرفع من المقلاة ويوضع في مطحنة التوابل مع الكزبرة المجففة والأوريغانو وأوراق الغار التركية ويطحن حتى يصبح مسحوق

في وعاء صغير نخلط البهارات المطحونة مع الملح والفلفل الحلو والسماق والفلفل الحار وبذور السمسم

خزينها في وعاء محكم