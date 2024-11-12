الرياضة بمشاركة 237 جوادًا من أرقى مربط العالم| انطلاق الجولة النهائية لجولات الجياد العربية في الرياض

الرياض – هاني البشر

تنطلق غداً الأربعاء منافسات الجولة النهائية من جولات الجياد العربية (GCAT) على أرض ميدان البطولة المقابل لمركز الملك عبد الله المالي “KAFD”، التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية، وذلك بمشاركة 237 جوادا يمثلون 130 مربطا من حول العالم.

ويتضمن برنامج اليوم الأول إقامة ستة أشواط، الأول والثاني شوطين مخصصة للمهرات أعمار سنة، الثالث والرابع شوطين مخصصة أمهار أعمار سنة، والخامس والسادس شوطين مخصصة للمهرات أعمار سنتين. وكانت البطولة قد انطلقت في فبراير الماضي على أرض الدوحة القطرية ثم أكملت محطاتها الخمس في الإمارات، وعمان، وفرنسا، ثم هولندا وروما. وتشارك في البطولة أرقى مرابط الخيل العربية الأصيلة على مستوى العالم، حيث ستكون الرياض مسرحاً لمنافسة قوية لتحقيق لقب بطل جولة الرياض، وبطل جميع الجولات. تأتي هذه الاستضافة بهدف الارتقاء بمستوى عروض الخيل العربية إلى آفاق جديدة، وصناعة حدث تنافسي على مستوى عالٍ والالتقاء بمختلف الثقافات، وتوفير فرص تنافسية، وتشجيع الإستثمار في هذا القطاع. وأنهى الاتحاد السعودي للفروسية جميع الاستعدادات والتجهيزات الخاصة في الميدان والمرافق الأخرى المتعلقة بالمشاركين وكافة اللجان العاملة ومواقع الجياد المشاركة إضافة لمدرجات الجماهير ومنطقة الفعاليات المصاحبة، التي تتضمن مطاعم ومتاجر بالاضافة الى منطقة مخصصة للاطفال.