المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي للروابط العائلية

البلاد – الخبر

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط 2024 في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، التي تقيمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تستضيف المملكة هذا الحدث للمرة الأولى، وذلك لتبادل المعارف والممارسات، ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للاستجابة الإنسانية للحركة الدولية في مجال إعادة الروابط العائلية من المنفصلين والمفقودين عن ذويهم والمتوفين وعائلاتهم.

وتتضمن جدول أعمال المؤتمر، جلسات نقاش حول إستراتيجية إعادة الروابط العائلية 2020 – 2025 – وما بعدها -، ومناقشة جهود العمل الإنساني في هيئة الهلال الأحمر السعودي لصالح الأسر المشتتة والمفقودين وعائلاتهم، حيث نفذت الهيئة العديد من الأعمال الجليلة في هذا الجانب وذلك منذ الإنشاء والتأسيس عام 2003م، وبدء الاحترافية في العمل عام 2009م، وحتى العام الحالي 2024.