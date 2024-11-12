المحليات

المملكة تستضيف المؤتمر الإقليمي للروابط العائلية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الخبر

انطلقت أمس أعمال المؤتمر الإقليمي لشبكة الروابط العائلية للشرق الأدنى والأوسط 2024 في محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية، التي تقيمها هيئة الهلال الأحمر السعودي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث تستضيف المملكة هذا الحدث للمرة الأولى، وذلك لتبادل المعارف والممارسات، ومناقشة الجوانب النظرية والعملية للاستجابة الإنسانية للحركة الدولية في مجال إعادة الروابط العائلية من المنفصلين والمفقودين عن ذويهم والمتوفين وعائلاتهم.

وتتضمن جدول أعمال المؤتمر، جلسات نقاش حول إستراتيجية إعادة الروابط العائلية 2020 – 2025 – وما بعدها -، ومناقشة جهود العمل الإنساني في هيئة الهلال الأحمر السعودي لصالح الأسر المشتتة والمفقودين وعائلاتهم، حيث نفذت الهيئة العديد من الأعمال الجليلة في هذا الجانب وذلك منذ الإنشاء والتأسيس عام 2003م، وبدء الاحترافية في العمل عام 2009م، وحتى العام الحالي 2024.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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