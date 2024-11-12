القيادة تهنئ رئيسي أنغولا وبولندا.. خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة من رئيس غينيا بيساو

الرياض – واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود- حفظه الله- رسالة خطية، من فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

تسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه أمس، بممثل رئيس جمهورية غينيا بيساو معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات كارلوس بينتو بيرير، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي، ومدير عام مكتب سمو الوزير عبدالرحمن الداود.

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أنغولا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس أنجي دودا، رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بولندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.