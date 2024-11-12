الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22 تصل إلى لبنان

بيروت – واس

وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في مدينة بيروت بالجمهورية اللبنانية أمس الطائرة الإغاثية السعودية الـ 22، التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وتتضمن حمولة الطائرة مساعدات إغاثية متنوعة؛ تشتمل على مواد غذائية وطبية وإيوائية.

يأتي ذلك انطلاقًا من الدور الإنساني الرائد، وتجسيدًا للقيم النبيلة والمبادئ الثابتة للمملكة العربية السعودية، ممثلة بذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة بالوقوف مع الدول والشعوب المحتاجة؛ لمواجهة كافة الأزمات والصعوبات التي تمر بها.

وفي السياق، التقى مستشار أول في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للأبحاث الطبية والإنسانية الدكتور زياد بن أحمد ميمش، في مقر المركز بالرياض، كبير الاقتصاديين ومدير إدارة الاقتصاد والتقييم في وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية البروفيسور عدنان خان.

ونوقشت خلال اللقاء الموضوعات المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية، وسبل دعم الوضع الإنساني في اليمن. وأشاد المسؤول البريطاني بالجهود الإغاثية والإنسانية والتنموية، التي تقدمها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في العديد من الدول المحتاجة والمتضررة حول العالم.