المحليات

الداخلية تعزز منظومة الأمن بمركبات كهربائية

صحيفة البلادaccess_time11 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      12 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

عزّزت وزارة الداخلية منظومتها الأمنية بمركبات أمنية كهربائية في مقر واحة الإعلام بنسختها الثامنة بمدينة الرياض، التي تُقام تزامنًا مع انعقاد القمة العربية – الإسلامية غير العادية.

وتأتي المركبات الأمنية الكهربائية، ضمن مشاركة وزارة الداخلية – ممثلة في الأمن العام – في واحة الإعلام؛ لتسهم في تعزيز الأمن، وتمثل أول مركبة أمنية كهربائية في السعودية، صديقة للبيئة بقدرات فائقة؛ وفق أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن واحة الإعلام، إحدى المبادرات النوعية التي أطلقتها وزارة الإعلام؛ لإتاحة الفرصة للمسؤولين وممثلي وسائل الإعلام لتقديم التغطيات المحلية والدولية، من خلال توظيف التقنية الحديثة، بما يدعم الإبداع والابتكار والتميز في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث التي تشهدها المملكة.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *