الرياضة الأخضر يرفع استعداده لمواجهة أستراليا.. ورينارد يتحدث للإعلام

البلاد- جدة واصل المنتخب الوطني اليوم الثلاثاء تدريباته في معسكره الذي يقام حاليًّا في مدينة ملبورن الأسترالية، ويستعد الأخضر لمواجهة منتخب أستراليا مساء يوم الخميس المقبل على “استاد ريكتانغولار ملبورن”، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. وأجرى لاعبو “الأخضر” مساء اليوم حصة تدريبية على “مركز تدريب هيوم ملبورن” تحت إشراف المدير الفني “إيرڤي رينارد”، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمارين تكتيكية متنوعة، قبل أن تجرى تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب. واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، اكتفى اللاعب “مهند الشنقيطي” بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي لشعوره بآلام في عضلة الفخذ.

ويختتم “الأخضر” يوم غدٍ الأربعاء استعداداته بحصة تدريبية عند الساعة السابعة مساءً على “استاد ريكتانغولار ملبورن”، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في أول ربع ساعة. يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني “إيرڤي رينارد” سيعقد يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 15 : 6 مساءً بتوقيت أستراليا مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد ريكتانغولار ملبورن” ، للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب أستراليا.