35.4 مليار ريال حصيلة إطلاقات واتفاقيات «بيبان 24»

البلاد – الرياض

بإطلاقات قياسية تجاوزت 35.4 مليار ريال ، اختتم ملتقى “بيبان 24” الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” على مدى 5 أيام، في حين وصل عدد زوار الملتقى إلى أكثر من 182 ألف زائر.

وأقيم الملتقى تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بعد تقديمه العديد من الفرص والأنشطة المهمة، لدعم التطور المتسارع الذي تشهده المملكة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال.

وقال محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” سامي بن إبراهيم الحسيني: “لقد حقق ملتقى بيبان 24 نجاحًا كبيرًا هذا العام، حيث شهدنا توقيع اتفاقيات قياسية وتقديم العديد من المبادرات المبتكرة التي تدعم ريادة الأعمال في المملكة، ونحن فخورون بما تحقق من إعلانات لمحافظ تمويلية وعقد شراكات إستراتيجية مع أبرز الجهات المحلية والدولية”، كما أسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتوسيع آفاق التعاون مع مختلف القطاعات، سعيًا لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالناتج المحلي”.

التجارة الاليكترونية

وشارك في باب التجارة الإلكترونية نحو 59 مزود خدمة وجهة ممكنة، إذ سلط الباب الضوء على التقنيات الناشئة والتجزئة الحديثة والحلول الإلكترونية، فيما قدم مجموعة من الاستشاريين خدماتهم في مجالات المدفوعات الرقمية والأسواق الإلكترونية وسلاسل الإمداد طوال أيام الملتقى.

فيما احتضن مسرح “Biban Talks” أكثر من 100 متحدث ناقشوا موضوعات متنوعة تشمل الإعلام، والسياحة، والبيئة، والتعليم، والرياضة، والتمويل، والاستثمار، إلى جانب التطرق للقطاعات غير الربحية والمالية، في بيئة تفاعلية أتاحت لرواد الأعمال مشاركة قصص نجاحهم والتحديات التي واجهوها ، وشهدت حلبة المستثمرين مشاركة أكثر من 115 رائد أعمال، استعرضوا مشاريعهم أمام المستثمرين في الحلبة، نتج عنها موافقات أولية من المستثمرين على عقد صفقات مع 65 شركة بقيمة إجمالية تجاوزت 15 مليون ريال.

وشارك في الملتقى أكثر من 1350 شركة ناشئة من 72 دولة حول العالم؛ كما احتفى الملتقى بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، في الوقت الذي أطلق خلاله المعمل الافتراضي لدعم رواد الأعمال.