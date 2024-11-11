الرياضة ميدان حفر الباطن يحتضن سباق الهجن تزامنًا مع كأس نادي الصقور السعودي

الرياض – هاني البشر

يقيم الاتحاد السعودي للهجن سباق ميدان حفر الباطن للهجن، وذلك بالتزامن مع كأس نادي الصقور السعودي بمحافظة حفر الباطن وذلك خلال الفترة من 13 حتى الـ20 من نوفمبر الجاري، حيث يشهد الميدان إقامة سباق الهجن يومي الجمعة والسبت 15-16 نوفمبر خلال الفترة المسائية ضمن شراكة تجمع الاتحاد السعودي للهجن ونادي الصقور السعودي؛ بهدف توحيد الجهود للحفاظ على الإرث الثقافي، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة رئيسية لهواة الهجن والصقور، بما يواكب تطلعات رؤية المملكة 2030. وتضم الفعاليات المصاحبة؛ قرية تراثية تفتح أبوابها للزوار طوال مدة هذين الحدثين، حيث ستقدم تجربة غنية للتعرُّف إلى التراث الثقافي للمملكة عن كثب، كما تشمل أنشطة متنوعة مثل ركوب الهجن، والتعرُّف إلى أنواع الصقور وأساليب تدريبها، إضافة إلى عروض حية ومسابقات تراثية، مما يتيح للزوار فرصة التفاعل المباشر مع هذا الموروث. وكان الجانبان قد وقَّعا، في وقت سابق، مذكرة تعاون تهدف إلى تحقيق جملةٍ من الأهداف المشتركة؛ من أبرزها تعزيز التفاهم المتبادل بين الطرفين للحفاظ على الموروث الثقافي، وتطوير بيئة مثالية تدعم الأنشطة ذات العلاقة بالهجن والصقور ، إضافة إلى جذب المستثمرين المهتمين بهذه المجالات، وتنظيم الفعاليات المشتركة؛ التي تسهم في تعزيز مكانة المملكة في إرث الهجن والصقور على المستوى المحلي والإقليمي والدولي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.