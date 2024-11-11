قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن: شهيدان وجريح من منسوبي القوات السعودية بالداخل اليمني نتيجة اعتداء غادر وجبان

الرياض- واس

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي عن استشهاد ضابط وضابط صف، وإصابة ضابط بجروح؛ نتيجة اعتداء غادر وجبان داخل معسكر قوات التحالف بمدينة (سيئون).

وأوضح العميد المالكي أن الاعتداء الغادر وقع مساء يوم الجمعة الموافق (٠٦ جمادى الاولى ١٤٤٦هـ ) (٠٨ نوفمبر ٢٠٢٤م) بمعسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية؛ لتدريبهم ومساندة قوات المنطقة العسكرية الأولى لمكافحة الارهاب والتهريب بمدينة (سيئون)، والقيام بمساندة الأعمال الإنسانية والتنموية داخل اليمن، وذلك أثناء ممارستهم للتدريبات الرياضية.

وتم تنفيذ الاعتداء من أحد الأشخاص المنتسبين لوزارة الدفاع اليمنية، مؤكدًا على أن المذكور لا يمثل الشرفاء من منسوبي وزارة الدفاع اليمنية، الذين يقدرون الدور الإيجابي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف لدعم الشرعية اليمنية، ومساندة الأعمال الإنسانية لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.

كما أوضح العميد المالكي عن وصول جثماني الشهيدين والمصاب إلى المملكة بعد أن تم إخلاؤهم من الداخل اليمني إلى المملكة.

وبين العميد المالكي أن القوات المشتركة ستعمل وبالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية؛ لمتابعة إجراءات التحقيق لمعرفة الأسباب والدوافع، والقبض على المنفذ وتقديمه للعدالة.

واختتم العميد المالكي تصريحه بتقديم قيادة القوات المشتركة للتحالف خالص العزاء وصادق المواساة لذوي وأقارب الشهيدين، سائلًا المولى- عز وجل- أن يتقبلهما من الشهداء الأبرار وأن يمُن على المصاب بالشفاء العاجل.

وقد أدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف الداعمة لقوات الشرعية اليمنية بمدينة سيئون اليمنية، مما أدى إلى استشهاد ضابطين سعوديين، وإصابة ضابط آخر.

وأكد البديوي أن قوات التحالف تقوم بجهود كبيرة وقيمة للمساعدة في دعم ومساندة الأعمال الإنسانية والتنموية، بما يسهم في استقرار وأمن اليمن ووحدته، معربًا عن خالص تعازيه ومواساته لأسرتي الشهيدين، سائلاً الله- العليّ القدير- أن يتقبلهما بواسع رحمته، متمنيًا للمصاب الشفاء العاجل.

كما أدان رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي الاعتداء الغاشم، الذي تعرّض له معسكر قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بمدينة سيئون، وأسفر عن استشهاد ضابط وضابط صف وإصابة ضابط بجروح، واصفًا هذا الاعتداء بالعمل الإرهابي الجبان.

وأكد اليماحي فى بيان له تقدير البرلمان العربي للجهود الحثيثة والدور الكبير الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم السلطة الشرعية، وحفظ الأمن والاستقرار والسلام في الجمهورية اليمنية، مؤكدًا دعم البرلمان العربي للإجراءات، التي تقوم بها المملكة لحفظ أمن وسلامة جنودها.

‎كما أعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه ومواساته لحكومة وشعب وبرلمان المملكة العربية السعودية ولأسرتي الشهيدين، سائلًا الله- تعالى- أن يتقبلهما بواسع رحمته، وأن يمن على المصاب بالشفاء العاجل.