فريق أنكورا لامار السعودي يتوّج ببطولة “الوردي” للبولو

توج فريق أنكورا لامار السعودي للبولو، بكأس بطولة “الوردي” للبولو، بعد فوزه على فريق غنتوت بنتيجة 6/3 في المباراة النهائية التي أقيمت بملعب الشيخ زايد الرئيسي للبولو في نادي غنتوت بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت رعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت.
وقد سلم سعيد المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة نادي غنتوت، كأس البطولة لخالد العمران قائد فريق أنكورا السعودي، الذي مثّله سلمان بن هيف وريان العجاجي والأرجنتيني جييرمو لي، الذي حصل على لقب جائزة هداف البطولة بـ9 أهداف.
وكان فريق أنكورا السعودي قد تأهل للمباراة النهائية، بعد فوزه على فريق بهنسالي، في نصف النهائي، بنتيجة 8/4، وتأتي مشاركة فريق أنكورا ضمن أهداف الاتحاد السعودي للبولو، لتعزيز مشاركة الفرق السعودية في المنافسات الخارجية.
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