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“روشن” تطلق هوية جديدة

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      11 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

كشفت مجموعة روشن -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- عن هوية جديدة وإستراتيجية مُطورة؛ تشمل فئات جديدة من الأصول العقارية، لتؤكد التزامها بقيادة التحول في قطاع التطوير العقاري، والتزامها بتطوير وجهات حيوية ومُستدامة.

وتمثل هذه الخطوة الإستراتيجية نقلة نوعية؛ تعزز ريادة “روشن” للقطاع العقاري على المستوى المحلي، وتمهد الطريق لمسار جديد في تطوير المشاريع متعددة الاستخدامات والوجهات متعددة الأصول، كما تجسّد الهوية البصرية الجديدة لمجموعة” روشن” التزامها بتنويع محفظتها العقارية، وإيجاد بيئات مُتكاملة تُلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع؛ كذلك الارتقاء بجودة الحياة في جميع أنحاء المملكة، والمساهمة بفعالية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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