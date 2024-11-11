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د. القناوي يشكر القيادة على رعاية” قمة التقنية الحيوية”

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      11 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض- واس

رفع معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي، الشكر والتقدير للقيادة الرشيدة- حفظها الله- على الرعاية الكريمة لقمة الرياض العالمية للتقنية الحيوية الطبية 2024م، التي تنظمها اليوم الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، للمرة الثالثة على التوالي.

وأعرب عن الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني على دعمه غير المحدود للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني.

وأوضح في تصريح بهذه المناسبة، أن القمة تأتي لمواكبة التسارع الكبير والنقلة النوعية، التي يشهدها مجال التقنية الطبية الحيوية على مستوى العالم، والتحول في وسائل البحث والتطوير والابتكار والصناعات الدوائية القائمة على العلاج الجيني بنظام (كريسبر)، والعلاجات الخلوية بتقنية (كار تي سل) للأمراض المختلفة، بما في ذلك السرطان والأمراض المعدية والأمراض النادرة وغيرها، التي توفر فرصًا أفضل للطب الدقيق والطب التشخيصي، وإيجاد البيئة المثلى لتطوير الابتكارات في التكنولوجيا الطبية والإسهامات الفاعلة في رسم صورة واضحة المعالم لمستقبل هذه التقنية وجودتها، مما سيعود ببالغ الأثر على ممارسات الرعاية الصحية.

وتناقش القمة في جدول أعمالها عددًا من المحاور؛ أهمها قوة الشراكات العالمية، وتستهدف جذب الاستثمارات، والذكاء الاصطناعي، وتوطين التصنيع، بما في ذلك اللقاحات والعلاجات بالخلايا.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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