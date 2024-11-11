الإقتصاد

دعم المنشآت في قطاع الطيران المدني

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      11 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال فعاليات ملتقى “بيبان 24″، ووقّع المذكرة من طرف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نائب معالي محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، ومن طرف الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران محمد بن سعد الفوزان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم المنشآت في قطاع الطيران المدني، من خلال إقامة التحديات والهاكاثونات وتمكين الابتكار في القطاع.

ويُعد بيبان 24 من أهم أدوات التطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في خلق بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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