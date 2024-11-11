دعم المنشآت في قطاع الطيران المدني

البلاد – الرياض

وقّعت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك خلال فعاليات ملتقى “بيبان 24″، ووقّع المذكرة من طرف الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” نائب معالي محافظ “منشآت” لقطاع ريادة الأعمال سعود بن خالد السبهان، ومن طرف الهيئة العامة للطيران المدني نائب الرئيس التنفيذي لقطاع أمن الطيران محمد بن سعد الفوزان.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين لدعم المنشآت في قطاع الطيران المدني، من خلال إقامة التحديات والهاكاثونات وتمكين الابتكار في القطاع.

ويُعد بيبان 24 من أهم أدوات التطور المتسارع الذي تشهده المملكة العربية السعودية في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ويسهم في خلق بيئة محفزة بالشراكة مع جميع الجهات الممكنة والداعمة من القطاعين العام والخاص.