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خادم الحرمين الشريفين يتلقى رسالة خطية من رئيس جمهورية غينيا بيساو

صحيفة البلادaccess_time10 / جُمادى اﻷولى / 1446 هـ      11 نوفمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد : واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – رسالة خطية، من فخامة الرئيس عمر سيسوكو أمبالو، رئيس جمهورية غينيا بيساو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، خلال لقائه، اليوم، بممثل رئيس جمهورية غينيا بيساو معالي وزير الخارجية والتعاون الدولي والجاليات كارلوس بينتو بيرير، وذلك على هامش القمة العربية والإسلامية غير العادية.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية، والموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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