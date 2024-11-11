بناء على توجيهات خادم الحرمين واستكمالاً لجهود ولي العهد.. القمة العربية والإسلامية تبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين

البلاد – الرياض

بناءً على توجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- أيده الله- واستكمالاً للجهود المبذولة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبالتنسيق مع قادة الدول العربية والإسلامية الشقيقة، تنطلق اليوم في الرياض القمة العربية والإسلامية غير العادية، لبحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، والجمهورية اللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وترأس صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في العاصمة الرياض أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة، التي تأتي امتدادًا للقمة العربية الإسلامية المشتركة، التي عُقدت في الرياض بتاريخ 27 ربيع الآخر 1445هـ، الموافق 11 نوفمبر 2023م. وشهد الاجتماع مناقشة جدول أعمال القمة المرتقبة، وبحث أبرز القضايا المطروحة للنقاش.