بعثة الخليج تصل «الدوحة» استعدادًا للبطولة الآسيوية لكرة اليد

الدمام-البلاد

وصلت‭ ‬بعثة فريق الخليج أمس الأحد إلى العاصمة القطرية الدوحة، استعداداً‭ ‬لخوض‭ ‬منافسات البطولة الآسيوية الـ27 لكرة اليد، التي يستضيفها نادي الريان القطري خلال الفترة من 12 – 23 نوفمبر 2024 م وتقام على صالة نادي الدحيل.

وأوقعت القرعة الفريق الخلجاوي في مصاف المجموعة الثانية التي ضمت إلى جواره أندية: الدحيل القطري، وأهلي سداب العماني، وكاظمة الكويتي، ومس كرمان الإيراني.

وستواجه قبضة الدانة مس كرمان في أولى المواجهات يوم غد الثلاثاء 12 نوفمبر عند الساعة 3:30 مساءً، ثم كاظمة يوم الأربعاء 13 نوفمبر عند الساعة 6:30 مساءً، وفي نفس التوقيت سيلعب المواجهة الثالثة أمام الدحيل يوم السبت 16 نوفمبر، ويختتم دور المجموعات يوم الأحد 17 نوفمبر بمواجهة أهلي سداب في تمام الساعة 4:45 مساءً.

ويشارك الخليج في هذه النسخة بصفته حامل لقب النسخة الماضية، التي انتزعها من دولة الكويت بالعلامة الكاملة بدون أي خسارة، وسط دعم جماهيري غير مسبوق زحفت من خلاله الجماهير الخلجاوية بكثافة كبيرة وملأت جنبات الصالة لتزف فريقها بطلاً للقارة الصفراء.

جماهير الدانة تترقب الحدث

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً حالة من الترقب لعشاق الأصفر والأخضر قبل مشاركة فريقهم في البطولة الآسيوية للمرة الثانية على التوالي؛ إذ من المتوقع أن تحظى مواجهات الخليج بزحف جماهيري إلى قطر، ليواصل جمهور الدانة تسجيل حضوره اللافت في مدرجات كرة اليد.