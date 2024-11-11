الأهلي يتخطى القارة ويتصدر «ممتاز اليد»

البلاد- جدة

تصدر الأهلي جدول الترتيب العام للدوري الممتاز لكرة اليد للكبار للموسم الرياضي (2024-2025)م، عقب تجاوزه مضيفه القارة بنتيجة (35-26)، خلال المواجهة التي جمعتهما على صالة نادي الروضة بالأحساء في إطار منافسات الجولة السابعة من البطولة.

ورفع الأهلي رصيده إلى (13) نقطة في المركز الأول بفارق الأهداف عن الهدى صاحب المركز الثاني، بينما استمر القارة برصيد (4) نقاط في المركز التاسع.

وتمكن مضر من التغلب على الروضة (33-21)، ليصل إلى النقطة الـ (10) في المركز السادس، بينما استمر الروضة برصيد (3) نقاط في المركز الثاني عشر، وأحرز الوحدة انتصاره الأول هذا الموسم على حساب العدالة بنتيجة (31-28) ليضيف أول نقطتين في رصيده في المركز الثالث عشر، فيما يحتل العدالة المركز الحادي عشر برصيد (3) نقاط، وفي المواجهة الأخيرة تخطى النور نظيره الترجي بنتيجة (43-29) ليصل رصيد النور إلى (10) نقاط في المركز الخامس ويستمر الترجي برصيد (4) نقاط في المركز العاشر.

وكان الهدى قد تغلب على نظيره المحيط بنتيجة (31-22)؛ ليرفع رصيده إلى رصيده إلى (13) نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأهلي، بينما استمر المحيط سابعًا برصيد (6) نقاط، في الوقت الذي تأجلت فيه مواجهتا الابتسام مع الصفا، والخليج مع الزلفي.