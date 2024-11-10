10.7 مليارات ريال حصيلة اتفاقيات “بيبان 24” في يومه الرابع

البلاد ــ الرياض

شهد اليوم الرابع من ملتقى “بيبان 24″، الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، توقيع 16 اتفاقية تعاون وإطلاق مشاريع ومبادرات بقيمة إجمالية قاربت 10,7 مليارات ريال، في خطوة تهدف إلى دعم ريادة الأعمال وتعزيز نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ووقعت “منشآت” ومنصة “تعميد” اتفاقية تعاون لتوفير منتجات تمويلية بأسعار مخفضة، كما أبرمت “منشآت” عدة اتفاقيات لتمويل رواد الأعمال من خلال تخصيص محافظ مالية ضخمة، تضمنت محفظة بقيمة 3.1 مليارات ريال بالتعاون مع شركة التيسير العربية، ومحفظة بقيمة 2 مليار ريال مع شركة ليندو، ومحفظة أخرى بقيمة 1 مليار ريال مع شركة ترميز المالية، في سبيل دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتسهيل وصولها إلى الموارد المالية اللازمة للنمو.

ومن بين الاتفاقيات الأخرى، تعاون “منشآت” مع شركة “ألفا العربية” لتخصيص محفظة بقيمة 200 مليون ريال، واتفاقية مع شركة “أصول الحديثة” بمحفظة تمويلية بقيمة 69 مليون ريال، وشملت الاتفاقيات أيضًا تخصيص محفظة تمويلية بقيمة 1 مليار ريال مع شركة “فندينق سوق”، و800 مليون ريال مع شركة “مكيال المالية”، و600 مليون ريال مع شركة “إمكان العربية”، ومحفظة تمويلية بقيمة 1.9 مليار ريال بالتعاون مع شركة “مرابحة مرنة”، بهدف دعم رواد الأعمال في جميع أنحاء المملكة.

إلى ذلك شهد اليوم الرابع من فعاليات ملتقى بيبان 24، الذي تنظمه “منشآت” تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، إطلاق “جائزة ابتكر 24″، الهادفة إلى تعزيز ثقافة الابتكار في المملكة واكتشاف أصحاب الأفكار المبدعة والمنشآت الابتكارية، وإبرازها على الصعيدين المحلي والعالمي.

وتهدف “جائزة ابتكر 24” إلى دعم المنشآت التي تبنت تقنيات صاعدة أو ابتكارات مميزة في منتجاتها، أو طورت نماذج عمل جديدة، أو حسنّت بيئة العمل وعملياتها الداخلية وتسعى إلى تشجيع هذه المنشآت على التوسع والنمو، بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وزيادة مساهمة المنشآت الابتكارية في الناتج المحلي الإجمالي.

وتستهدف الجائزة 3 مراحل رئيسية من المنشآت المشاركة، وتشمل: مرحلة الفكرة، التي تركز على المشاريع الناشئة والمستقبلية؛ والمرحلة الأولية، التي تضم المنشآت التي نجحت في تطوير نماذج أولية وتبحث عن تمويل أوّلي، ومرحلة النمو، المخصصة للمنشآت التي أظهرت نموًا مستدامًا على مدى 3 سنوات ولديها نموذج عمل تجاري قابل للتكرار.