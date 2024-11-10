“منشآت” تحتفي بتخريج 12 شركة من مسرعة الابتكار العقاري

البلاد ــ الرياض

احتفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالشراكة مع وزارة البلديات والإسكان، بتخريج 12 شركة ناشئة من مسرعة الابتكار العقاري، وذلك خلال ملتقى بيبان 24 الذي يقام تحت شعار “وجهة عالمية للفرص”، بحضور عدد من المسؤولين ورواد الأعمال والمستثمرين.

وتهدف المسرعة إلى تطوير منظومة القطاع العقاري وتعزيز بنيته التحتية، من خلال تسريع نمو المنشآت العاملة فيه، وتوفير حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق العقارية، وذلك في مجالات رقمنة الخدمات العقارية، وأساليب البناء الحديثة، ودعم الاستدامة، وتنويع الحلول المالية، كما وفرت المسرعة برامج تطويرية مكثفة وشبكة من المستشارين والخبراء وفرص استثمارية للمشاركين.

وانطلقت رحلة المشاركين في المسرعة خلال 12 أسبوعًا من 28 يوليو وحتى 31 أكتوبر من العام الحالي، من خلال تقديم الدعم وفرص التطوير التقني والإستراتيجي بمشاركة نخبة من المدربين والمختصين في المجال، وذلك لتطوير الخدمات والمنتجات الخاصة بالمشاركين لجذب العملاء والفرص الاستثمارية.

وتسعى “منشآت” من خلال المسرعة إلى تحفيز الابتكار في القطاع العقاري، وتطوير حلول نوعية تسهم في رفع كفاءة القطاع، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما ركزت المسرعة على ربط الشركات الناشئة بشبكات من المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة، لتعزيز فرص النمو، إلى جانب تقديم منح مالية لدعم مشروعاتهم.

وكرمت الهيئة خلال الحفل الشركات المتخرجة من المسرعة، التي أثبتت قدرتها على تطوير منتجات وخدمات مبتكرة في المجال العقاري من أصل أكثر من 600 مشاركة ضمن برنامج الابتكار العقاري، حيث شملت الشركات المتخرجة قطاعات عدة، ومنها: إدارة النفايات، والطاقة، والبناء والمواد، والتطوير العقاري، وتقنية المعلومات، والتصميم والطباعة ثلاثية الأبعاد، وإيجارات العقارات، والشراء والتوريد.

ويأتي تخريج مسرعة الابتكار العقاري بالشراكة مع الهيئة العامة للعقار، والشركة الوطنية للإسكان، ومبادرة البناء الحديث، وفنتك السعودية.

يُذكر أن ملتقى بيبان 24 يقام في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 5 إلى 9 نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من رواد الأعمال والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم. يهدف الملتقى إلى تعزيز مكانة المملكة كوجهة إقليمية ودولية لريادة الأعمال، ودعم نمو المشاريع الناشئة، وتعزيز التنافسية في مختلف القطاعات الاقتصادية.